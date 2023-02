La movilidad que no alcanza

Y es que no se trata de una sensación, sino una realidad. La nueva ley de movilidad previsional del régimen general, en vigencia desde enero de 2021 posee una fórmula de cálculo que no prevé el índice inflacionario, por lo cual sistemáticamente el universo de pasivos percibe incrementos trimestrales que los ubican por debajo de la inflación y el gobierno nacional, desde el año 2020, recurre a los bonos extraordinarios para intentar que algunos beneficiarios del sistema no pierdan ante la misma; dejando a muchos de ellos (quienes perciben sumas superiores al haber mínimo) con sus haberes depreciados respecto al incremento del costo de vida.