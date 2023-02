La falta de apoyo afecta al deporte

“Nunca tuve el apoyo acá, así que por eso me voy. Allá (por EE.UU.) seguro lo voy a tener, es donde voy a despegar y podré sacar mi mejor tenis”, dijo entre lágrimas y tristeza la jugadora de 18 años, que obtuvo una beca deportiva en California. Sus palabras fueron más allá: “desde que soy chiquita con mi mamá golpeamos puertas (…) y nunca tuve respuestas. Nunca quise decirlo porque no quería quedar mal. (…) No tengo recursos, ni tengo entrenador para poder jugar seguido”.