Máximo Kirchner: "Quiero que gobierne un buen peronista"

En otro tramo de su mensaje, el titular del PJ Bonaerense se refirió a los militantes libertarios. “Estos pibes hablan de la libertad, ¿Cuál es la libertad que no tenés? No podemos confundir individualismo con libertad, son dos cosas diferentes”. “Lo que le pasa al peronismo sí es la ausencia de libertad. No podemos votar la candidata o el candidato que queremos, pareciera que hay licencia para hacer cualquier cosa sobre alguien que gobernó la Argentina durante ocho años y hoy es su vicepresidenta, con el amparo de un Poder Judicial que no investiga”, indicó.