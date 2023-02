La sobreactuación en la política, según Aníbal Urios

“En Argentina, los dirigentes caminan por calles de tierra, y el vecino se da cuenta de que eso deberían haberlo hecho siempre; le reclaman que las asfalten y no hay respuesta o, en el peor de los casos, le dicen votame y lo hago. Pasan cuatro años y la calle sigue siendo de tierra”, relata. El analista sostiene que, aún cuando se renuevan las caras, la política sigue actuando con los viejos manuales y no seduce a la sociedad, mucho menos le dicen qué hacer cuando le plantean que hay más niveles de inseguridad, que la inflación le destruye el poder adquisitivo o que no ven un futuro para su país. “En mi consultora tengo un lema que solemos leer cada vez que entramos: vence quien convence. Y para convencer tenés que conocer. Entonces digo que no lo vas a convencer recorriendo la misma calle que ellos caminan todos los días, sino llevándole una solución o una verdadera promesa de que su situación va a cambiar”, acota. Urios puntualiza que, hoy por hoy, “los candidatos no salen de los modelos estructurados de campaña, porque no hay nada creativo que los conecte con el electorado”.