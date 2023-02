Un atractivo encuentro de artistas

“Me he dado el gusto de hacer mi ópera prima, de hacer mi largo -destaca-. Hacía poco que había filmado un corto, ya como preparándome para esto. Es un trabajo largamente soñado y trabajado. Hace mas de 10 años que vengo dando vueltas a la historia de Antonio, el personaje principal, y he trabajado mucho, tutoriado en el guión por Carlos Quintela, director de cine cubano que vive en España. Él y Toscano han sido grandes tutores en el guión, siendo muy respetuosos y haciéndome descubrir detalles. El año pasado llegó el momento de hacer la película, y ahora llegó el momento de terminarla. Me quedan dos meses para cerrarla, buscarle fechas en algún festival y empezar a compartirla con el público”.