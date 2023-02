Una lengua flexible contra la sequía de la muerte

La publicación de la obra reunida de un autor suele poner al desnudo su navegación estética y el cúmulo de sus obsesiones definidas texto tras texto. Hora sepia, del poeta Roberto Reynoso, no escapa a este destino pero lo hace atravesando la dimensión acotada de la personalidad lírica, trayendo un conjunto de poemas que son un ejercicio generoso por rescatar una memoria que no es un patrimonio individual, sino el de todo un país. La labor de Reynoso es la de un recolector de almas que quedaron lastimadas luego del tornado devastador del terrorismo de estado, y su herramienta es una poética comprometida desde el fondo y desde la forma para reconstruir la memoria como paso ineludible para la existencia de la justicia. Hora sepia abre con los dos últimos poemarios del autor, inéditos hasta esta publicación: Muriente y Síntoma (escritos en 2020 y 2019, respectivamente), y continúa con los cuatro que editó desde el año 1982: Cronicario (2017), La hundera (2015), Trasgris (1999) y Olario (1982); que, presentados así, en cronología inversa, dejan en evidencia una constancia admirable en la búsqueda por desarrollar una lengua que sea lo suficientemente poderosa como para darle inflexión al olvido y encontrarle la falla por donde filtrar todos los fantasmas que dan sentido a la existencia del autor; como quien va detrás de aquella sentencia que escribió Antonio Porchia: “Quien no llena su mundo de fantasmas, se queda solo”. Reynoso plasma una obra que se sirve de neologismos y rupturas sintácticas, entre otros recursos, para flexibilizar su lenguaje, logrando una frescura sin tiempo de caducidad frente a la sequía que intenta imponer la muerte: “amor y muerte en consonancia / anudan con empiezos / del fin // y son / lo cierto que nos ata / a contracaras que se rondan / hiriendo de tiempo / durando con doler”.