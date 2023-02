Preguntas entre la sabiduría y la duda

En la segunda parte del libro, fuertemente espiritual, creo ver a un hombre que lucha por mantener los pies sobre la tierra mientras su cabeza se surca de dudas. Sería un desacierto hablar de reescrituras bíblicas, en todo caso son el ‘mea culpa’ de historias que otros resolvieron a su manera. Este hombre ya no es el ciervo casi ciego, a merced de árboles y de niebla, salvado por intuición; es, en todo caso, una síntesis de quienes necesitan saber el porqué de sus culpas. Las preguntas que se hace Sergio Lizárraga no tienen respuestas, simplemente porque no están dirigidas a nosotros que, como lectores, podríamos acercarle algunas de nuestras inexactitudes. Pero no. Sus preguntas son ríos inevitablemente retóricos que lo atraviesan sin detenerse; y que como todos los ríos (supongo) quieren llegar al mar.