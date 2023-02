Ojo por ojo, diente por diente

No se trata de que en este juicio se esté aplicando la ley del talión, pero quizás siempre retorna en forma velada el anhelo de que la pena que el fallo determina equivalga al daño infringido por el crimen. Sin duda la prisión perpetua de un homicida no es equiparable a la muerte que causó, aunque la privación a perpetuidad de la vida en libertad quizá sea, a falta de pena de muerte, la que más se le asemeja. No obstante, no todo es aquí cómputo de deudas y haberes, la frialdad de los procedimientos tribunalicios sirve al propósito de impedir que las emociones, habitualmente intensas, interfieran en el curso de las razones, de cuyos desarrollos rigurosos se espera la garantía de que los fallos con ellas consecuentes sean justos.