En medio de la tensión opositora, Murga vuelve a poner a disposición su lugar en la fórmula

“La política no entiende de renunciamientos, y nosotros sí. Por eso por tercera vez ponemos a disposición nuestro lugar en la fórmula para que Roberto (Sánchez) decida”, explicó Murga a LA GACETA. Sí dijo que, más allá de eso, CREO continuará presentando candidatos en diferentes lugares. “Esto lo hacemos sin renunciar a lo que sostenemos desde el nacimiento del partido: es imprescindible hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes; no nos vamos a cansar de trabajar por una alianza grande y generosa; y la oposición no puede seguir siendo responsable de la eternización del oficialismo en Tucumán”, cierra el texto de CREO.