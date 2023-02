El radicalismo inscribió Juntos por el Cambio y sumó tensión a la interna opositora

También en el PRO se pronunció Mariano Malmierca, vicepresidente del partido hasta la reciente intervención. “Me parece que es lamentable constituir un frente y presentarlo en la Justicia en un marco totalmente fuera de lo que es, o de lo que venía siendo, el funcionamiento de la mesa de Juntos por el Cambio. No me parece para nada saludable”, señaló. Recordó que fue el radicalismo, junto a CREO, quienes decidieron no firmar la conformación de la alianza el 14 de diciembre, cuando hubo una reunión entre todas las partes.