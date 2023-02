La NASA descubrió al “Planeta Prohibido” que tendría el tamaño de Júpiter: ¿dónde se encuentra?

“Al principio, si no hay suficiente material rocoso en el disco para formar el núcleo inicial, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Y al final, si el disco se evapora antes de que se forme el núcleo masivo, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso", explica el especialista. Y, sin embargo, destaca que "TOI-5205b se formó a pesar de estas barreras".