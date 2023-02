Problemas en el campo: se estima una pérdida del 30% en las cosechas

Además se mostró a favor de la convocatoria de la Federación Agraria Argentina (FAA) a una asamblea general y a una movilización en el cruce de la ruta nacional 90 y de la autopista Rosario-Buenos Aires, en Santa Fe, el próximo martes 28. “Los ánimos de los productores están totalmente caldeados; en la asamblea se va a manifestar todo el disconformismo y de allí saldrán medidas de fuerza”, sentenció Blasco. El referente se mostró muy preocupado por el sector agropecuario. “No se ve un futuro a corto plazo en el que se pueda decir ‘bueno, pierdo una cosecha pero tenía algo de reserva porque pude vender a buen precio para poder volver a sembrar’; no hay reserva, han exprimido y liquidado totalmente al sector agropecuario” y agregó: “los dirigentes no están dimensionando el problema estructural, especialmente en zonas más alejadas como puede ser Tucumán. No hay que olvidarse de que el sector agropecuario genera 7 de cada 10 dólares que entran al país”.