Sin el partido de Alfaro, la UCR inscribió esta tarde el frente Juntos por el Cambio en Tucumán

En la misma línea se pronunció Sandra Manzone (Coalición Cívica), quien auguró un acercamiento entre Alfaro y Sánchez. "Los tiempos electorales están por perimir, me parece oportuna la presentación del frente. Pero esto no significa que se cierran las puertas para nadie. Se invita al resto de los partidos en el mismo documento a sumarse. El interventor del PRO no está en Tucumán y el partido de Alfaro está siendo invitado", afirmó la ex concejala.