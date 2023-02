El insólito motivo por el que Napoli sacó la estatua de Maradona y la devolvió al autor

"¿Nápoles no la quiere? La compramos nosotros", le dijo el jefe comunal a Sepe. "Maradona tenía un vínculo particular con Casalnuovo. Venía a menudo junto con el otro futbolista del Napoli, Pietro Puzone, y tenía amigos aquí. En resumen, tenemos un vínculo con Maradona y me gustaría poder comprar su estatua", agregó el alcalde.