Chile: la pareja argentina asaltada días atrás sufrió otro ataque de delincuentes

Asimismo, agregó: “Seguimos viaje sin sospechar nada, tomamos por una calle ya para salir hacia Santiago, y mi esposa me dice: ´siento un ruido´. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta. Se me vino el mundo abajo porque me acordé de lo que me había dicho el gerente del hotel sobre los robos de autos”.