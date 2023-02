Consejos para realizar un buen control oftalmológico para el inicio de las clases

Y es necesario realizarse todos los años un estudio -indica el experto-. “Si bien el ojo no crece después del año de vida (para ese momento ya tiene el tamaño adulto), la visión se desarrolla desde el nacimiento y hasta los 25-26 años. Además, hoy por hoy, el uso de las pantallas, que antes no era tanto, hace que quienes tienen genéticamente una condición en la vista puedan llegar a desarrollarla. Y si eso no se detecta y se trata, empeora con el tiempo”. Lo peor -sigue el profesional- es que el niño que tiene dificultades de visión no siempre lo exterioriza. “Para un niño, el ‘ver bien’ es lo que ve. No tiene una noción sobre qué son los problemas de vista. Salvo que lo hayan llevado a un oftalmólogo”, asegura.