Germán Alfaro se lanza para gobernador: un plan de gestión y el interrogante en su fórmula

- Sí, del mismo modo lo postulamos a Germán en el PJS. Lo que sí no me queda claro si el radicalismo sostiene a la fórmula Sánchez-Sebastián Murga o no, porque no hubo más definición desde noviembre de 2022, cuando se presentaron en sociedad. No hubo ningún pronunciamiento diferente, en cuanto a que ya no es (ese binomio), o que dejó de ser o algo por el estilo. En el acto de mañana, la presentación es de Germán Alfaro como candidato a gobernador; no presenta vice ni fórmula. Y las instancias de negociación son la que indicó la mesa nacional de JxC: la metodología del consenso y las encuestas. Me parece que tiempo de internas (dentro del espacio) ya no hay.