Germán Alfaro, sobre la fórmula de JxC: "A la gente no le interesan las candidaturas"

De todos modos, Alfaro consideró que estas decisiones pasan "por cada uno". "Yo tengo claro que estamos atravesando un momento difícil", aseveró. Y sostuvo que "la gente no sigue al dirigente; el dirigente tiene que acomodarse a las demandas de la gente". "Por eso existe ese divorcio entre lo que significan los políticos y lo que significa la sociedad. Porque durante muchísimo tiempo a la gente se le dijo: 'cuando yo llegue, vos vas a estar bien'. Hace 50 o 60 años (sucede esto), y hace 50 o 60 años que la gente viene estando peor. Si nosotros no sabemos escuchar, no sabemos ponernos a tono en esa situación, se va a hacer todo difícil", insistió.