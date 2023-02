"Alfaro no será candidato a gobernador”, ratificó Jaldo

“Veo con beneplácito que la UCR tucumana haya definido su candidato para que Tucumán sepa cuáles son las propuestas de la oposición para cambiar, porque hasta ahora parecería que esa oposición es un adversario invisible”, manifestó el vicegobernador. Jaldo, a la vez, volvió a embestir contra el intendente capitalino y presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro. “Una vez más, falta a la verdad; no será candidato a gobernador. Lo único que pretende es mantener el manejo del municipio. Esto viene a ratificar lo que dije oportunamente, que Alfaro no tiene proyecto ni propuestas hacia el futuro; además las encuestas no le favorecen”, remarcó.