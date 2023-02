“Germán Alfaro es una empresa familiar”

El secretario de Coordinación de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Caponio, arremetió contra la oposición y destacó la unidad del Frente de Todos, a menos de tres meses de las elecciones.

“Se ha visto la unidad en la cabeza, entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, esto también ha sucedido abajo con las candidaturas a intendentes, legisladores, delegados comunales y concejales”, sostuvo el jaldista. Luego, ratificó su trabajo dentro del acople “Tucumán para la victoria”, la lista integrada por su hermano Tulio Caponio y por Javier Morof, candidatow a legisladores.

“Tulio y Juri son la unidad del jaldismo y del mazurismo. El peronismo está todo unido”, dijo.

Caponio destacó el trabajo realizado por el oficialismo y explicó que él no será candidato ya que tomó la decisión de acompañar a Jaldo. “Hemos trabajado mucho en la provincia, he gestionado el subsidio al transporte, la Nación va a seguir asistiendo a Tucumán hasta fin de año. Es una noticia para celebrar porque el servicio de transporte hace más de un año que no tiene paro en la provincia y que se desarrolla con total normalidad”, aseveró. Y agregó, “Jaldo asumió resolver la seguridad con la construcción de la cárcel Benjamín Paz, de la Alcaidía en Delfín Gallo y próximamente con la construcción de la Alcaidía de Las Talitas. Creo que la mejor campaña de Jaldo fueron los 513 días que ha estado al frente de la provincia”, aseguró.