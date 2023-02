Pedro Pascal conquista el streaming con su papel en "The Last of Us"

Tal vez porque no encaja en los estereotipos del héroe que es común en la pantalla, el actor Pedro Pascal se ha ganado un lugar protagónico en cuatro de las mejores series de los últimos años. Interpretó a Oberyn Martell en “Game of Thrones”, a Javi Peña en “Narcos” y Din Djarin en “The Mandalorian” y se volvió famoso, sobre todo ahora que su perfil de “héroe cansado” lidera el elenco del éxito del momento: “The Last of Us”.