La bienvenida del Vasco da Gama a Capasso y su carta de despedida para los hinchas de Atlético Tucumán

La carta completa

Llegó el momento de despedirme..

Desde que llegué me encontré con una provincia hermosa, con gente de muchos valores y un club excelente, en el cual me tocó vivir las dos caras de la moneda, tanto en lo personal como en lo colectivo. Más allá de los malos resultados que pasamos la gente siempre estuvo ahí, por eso me puso muy contento cuando con este grupo pusimos a Atlético en donde merecía estar, logrando tantas cosas juntos. Un grupo que no solo logró buenos resultados sino que se destacó por la humildad, el trabajo, el profesionalismo y la unión. Fue un orgullo compartir este año con mis compañeros. Quiero agradecer a cada uno de ellos, a todo el cuerpo técnico, a los médicos, kinesiólogos, nutricionistas, masajistas, utileros, colaboradores, dirigentes, a la gente que me brindo tanto cariño y cada persona que puso un granito de arena para ayudarnos. Gracias a todos los que menciono, hoy tengo la posibilidad de dar otro paso en mi carrera, de seguir logrando mis objetivos y sueños a los cuales les vengo dedicando tanto tiempo y esfuerzo. Fui muy muy feliz este año y voy a estar siempre agradecido ❤️. Deje todo de mí y un poco más en cada entrenamiento y en cada partido que me toco jugar. Gracias a mi familia y amigos que me recargaron de energías y siempre estuvieron conmigo.

Te voy a extrañar mucho Deca.

Estoy seguro de que nos vamos a volver a ver.💙🤍