El mensaje de Tomás Marchiori a los hinchas de Atlético Tucumán tras la final: "Se los extraña"

Marchiori fue el único integrante de la delegación del “fortín” que atendió a la prensa luego de la final. Sin dudas que el arquero fue la gran figura del torneo; sin embargo, el ex “decano” valoró el proyecto del conjunto de Liniers que terminó con varios juveniles en cancha. “Los chicos demostraron tener la capacidad para jugar. Lo hicieron muy bien; no sólo en la final, sino a lo largo de todo el torneo. Fue algo lindo lo que vivimos; ellos no se tienen que preocupar porque tarde o temprano van a salir campeones. Han demostrado que están a la altura de las circunstancia; ahora tenemos una rápida revancha”, explicó el ex arquero de Atlético.