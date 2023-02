Cartas de lectores III: el rol de la oposición

La situación argentina es muy delicada, los desacuerdos políticos son demasiado profundos, y la economía muy frágil. El gobierno no tiene ni tiempo, ni convicciones, ni coherencia para establecer un programa que permita empezar a transitar una salida de la crisis. Con el reciente documento de Juntos por el Cambio, reclamando al gobierno por el peligro de seguir aumentando la deuda en pesos, parecería que la oposición tendrá una actitud mucho más exigente. Es urgente que proponga a la sociedad un programa de gobierno a nivel nacional, con ideas claras y un preciso proyecto de país, ofreciendo un horizonte de futuro a una sociedad empobrecida, desesperada y triste. Tucumán, por cierto, presenta un panorama lamentable. El presupuesto aprobado por la Legislatura para el año 2023, analizado y difundido por la Fundación Federalismo y Libertad, tuvo un aumento del 123 % con respecto al presupuesto 2022 en moneda corriente, y un 18% en términos reales. En total es de $ 831.000 millones, con una alta carga discrecional, permitiendo la Legislatura que el Ejecutivo haga lo que quiera con las cuentas. Está claro cuáles son las prioridades del gobierno, mientras comunas y municipios tuvieron un aumento real de transferencias del 36%, educación sólo tuvo un aumento del 15% en términos reales. Parece que la opción es la barbarie, no la civilización. Qué diría Sarmiento, un luchador de la educación, que hizo grande este país. El presupuesto de la Legislatura es de $ 688 millones anuales por legislador, casi 2 millones por día, que es un 25% de aumento en términos reales con respecto al 2022. La provincia no puede esperar, este panorama es catastrófico, el presupuesto es abusivo. El programa del oficialismo es claro, lo demuestra el presupuesto, más gasto en personal, más planes, más populismo, más pobreza, menos cultura del trabajo, menos comprensión de texto, más gente sometida y dependiente, más nepotismo, más políticos ricos, más lejos del mundo exitoso, menos inversión en infraestructura, esperemos no nos dé una sorpresa el Cadillal. La oposición provincial debe presentar su proyecto, su programa, sus candidatos, y explicar cómo lo van a llevar a cabo, para que Tucumán recupere la valentía, el orgullo y el protagonismo del 24 de setiembre. Según escribió Tocqueville, cualquiera sea el espíritu dominante en la historia, dependerá de nuestra responsabilidad individual conducir esas tendencias “ a la servidumbre o a la libertad, a la civilización o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria”.