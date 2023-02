La llamada, las máscaras y las propuestas en Juntos por el Cambio

Morales, quien es una de las autoridades de la UCR nacional está dispuesto a pedirle a Roberto Sánchez que ceda su precandidatura a gobernador por Tucumán. Tamaño renunciamiento no pareciera ser gratuito. Alguna contraprestación debía llevar. Algún costo tendría. El valor de tamaño renunciamiento no parece alto. Costaría la intendencia de Capital. Pero el valor de las cosas siempre es relativo. Es cierto que una candidatura a gobernador es más que una a intendente. El poder es mayor, pero para el titular del municipio de Capital el valor de ese municipio es muy alto ya que es un bastión que conquistó hace ocho años y aún conserva. Por eso cuando llegó la llamada desde la puna jujeña la respuesta fue contundente: “Alfaro no va a negociar de ninguna manera”. “No va a ceder la intendencia de Capital por una candidatura a gobernador”.