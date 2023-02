Cartas de lectores: ¿hasta cuándo?

A más de un mes de no tener atención médica en los hospitales tucumanos, es la pregunta que le hacemos al Gobernador de la provincia. ¿Hasta cuándo arriesgaremos nuestra salud? ¿Realmente desea que los tucumanos se mueran esperando la impostergable atención médica que tiene como obligación brindarnos? ¿O no está hace décadas en la función pública para eso? Media provincia se halla a la buena de Dios y de funcionarios que no parecen estar nunca a la altura de nuestras necesidades. Además de recibir al Presidente de la Nación, que nos está matando de hambre, literalmente, con su desastrosa política económica (de su mismo partido, vale aclarar), nos está dando el tiro de gracia con su lamentable gestión sanitaria. Los casos del personal de sanidad fallecidos por neumonía terminan de coronar una gestión que hace agua por todos lados. Y debe quedar en claro que en esta pelea, los tucumanos estamos del lado de los que alivian nuestros males y nos atienden a cualquier hora, sin necesidad de audiencia, por un puñado de monedas, a diferencia de muchísimos funcionarios, muy bien remunerados, que jamás dan respuestas certeras a las problemáticas de su área. Y la indignación se acrecienta más aún al enterarnos de que el personal médico se jubila con menos del 50 % de su sueldo (la indigencia absoluta) o que la esposa de un médico fallecido por covid en plena pandemia cobra… ¡40.000 pesos de pensión! Entonces, cuando estamos a sólo cinco minutos de que se le pida al personal sanitario, afiliación partidaria para trabajar, exigimos que se ponga punto final a esta disputa, de la cual somos los únicos y absolutos perjudicados.