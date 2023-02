Cartas de lectores: Blanqueo de los sueldos estatales.

El 70% de las cifras cobradas por los empleados de la administración central del Estado provincial lo componen cifras en negro, légamo de la torrentosa administración política gremial que perdió su cauce y atropella con evidente signo de autoritarismo la dignidad del empleado público. La mujer estatal maltratada no puede acogerse a los beneficios de la jubilación de los 60 años; estira su retiro hasta los 66 años y el varón golpeado por su devenir de género se impone jubilarse a los 70 años, porque sus ingresos se retraen un 45%. Identificado y dado de baja como activo, el empleado estatal se lleva con su retiro una obra social, el Ipsst, que sólo les sirve a los médicos y las droguerías; el plus y el exiguo descuento del 40% de las fórmulas magistrales nos transforman en mendigos de los afiliados amigos del PAMI o un en ignotos individuos abandonados en las colas amanecidas de los hospitales públicos. No jubilarse es permanecer agarrado del mástil hasta que la vida se acabe. Resiliencia para nosotros ante los fríos representantes, que transformaron el cuerpo social de la administración central tucumana en los peores pagos de Argentina.