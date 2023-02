Cartas de lectores: Alberdi y la educación

Con perplejidad y paseándome por las librerías tucumanas he descubierto un libro sobre Juan Bautista Alberdi, escrito por el Sr. ministro de Educación de Tucumán. Debo deducir que el autor entiende el significado que tuvo la educación para Alberdi y su revolucionaria Generación del 37. De este hecho se desprende que este año los docentes (sobre todo los rezagados docentes privados que mendigan la escucha a las autoridades) no tendrán que suplicar apertura de paritarias para acceder a un sueldo digno; porque si el Sr. ministro se empapó de aquella filosofía de Alberdi según la cual “Tendremos héroes pero saldrán del seno de la filosofía”, entendiendo que sólo la revolución de la inteligencia puede despertar a la patria del letargo de la ignorancia, entonces las escuelas tendrán docentes bien pagados, estructuras edilicias en condiciones, sensatez en las decisiones sobre los días de clases que no signifiquen cantidad absurda sino calidad substanciosa. Si Alberdi es el modelo a seguir para nuestro ministro, la educación y todo lo que a ella atañe pueden descansar en paz. Y en ese caso, le auguramos éxito al libro. Que en este año electoral (con jóvenes que votan a los 16 años), la educación sirva para derribar las cadenas del sometimiento, proclamando, como el gran Juan Bautista Alberdi, la revolución de la inteligencia y el respeto a la sagrada Constitución. Si así no lo hiciere, Sr. ministro, Dios y la patria se lo demanden.