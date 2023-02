“Queremos la paz pero no aceptamos ser destruidos a manos de los Rusos”

“No hay país en este mundo que quiera la paz más que nosotros pero pedimos armas. Queremos la paz pero no aceptamos ser destruidos, nuestras ciudades arrasadas y nuestra gente torturada, violada, asesinada y enterrada en tumbas masivas anónimas a manos de los Rusos. Es falso que no nos envíen armas por desear la paz, esa excusa no es válida. Entendemos su posición pero no mientan, no son neutrales, no apoyan la paz. Son países que quieren que Rusia gane y el precio es que Ucrania desaparezca. Pero eso no va a pasar, porque vamos a ganar. Y esos países cuando termine la guerra se encontrarán en una posición muy rara".