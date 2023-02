Quién era la oficial de policía asesinada en el tiroteo de Retiro

Los voceros policiales y el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti indicaron que un empleado de la empresa concesionaria Emova también resultó con una herida leve por el roce de otro de los disparos. “Tenemos también un herido civil, personal de Metrovías. Me están avisando que recibió como una especie de raspón superficial, no corre peligro y lo estamos trasladando al Hospital Fernández”, explicó el médico.