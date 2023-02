“La repitencia no sirve, hay que investigar por qué los niños no aprenden”, dice una experta

Berta explicó por qué no está a favor de repetir. “Una vez más pareciera que estuviéramos corriendo del centro lo verdaderamente importante. El niño que repite es un niño que no aprendió, por lo tanto, lo importante es descubrir por qué no aprendió. Si vuelve a cursar en la misma escuela, bajo la misma metodología, probablemente no se resuelva el problema. Hacer repetir a un chico para que vuelva a lo mismo no tiene sentido, porque no se estaría atacando la causa por la que debió repetir”, aseveró.