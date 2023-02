Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

En una época tumultuosa, 1971 fue un año de innovación musical y renacimiento impulsado por la agitación política y cultural de la época. Las estrellas alcanzaron nuevas alturas, nuevos talentos irrumpieron en escena y los límites se expandieron como nunca antes. La serie documental brindará una mirada más cercana hacia los artistas y canciones más icónicos que todavía escuchamos 50 años después, incluidos The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, The Who, Lou Reed y más.