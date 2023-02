Cartas de lectores: perdiendo el tren para la biomasa de Tucumán

Por falta de financiamiento estamos por dejar pasar el tren frente a nuestras narices, sin poder aprovechar una oportunidad única para mitigar en buena medida el problema de las quemas de cañaverales mediante centrales de generación con rastrojos de caña, que perfectamente podrían calificar para la nueva licitación RenMDI recientemente lanzada por la Secretaría de Energía de la Nación. Por sus características, Tucumán puede albergar perfectamente 4 plantas de 20 MW (una en el este, dos en el centro y una en el sur). Este tipo de proyectos requieren inversiones de entre 40 y 50 millones de dólares, de los cuales cerca del 60% se podrían financiar con líneas de crédito de los proveedores de equipamientos. Pero dadas las condiciones de Argentina (con un riesgo país superior a 2000 puntos) y del sector en particular, se hace muy difícil conseguir el financiamiento para el 40% restante correspondiente a ingeniería, obra civil, montaje, etc. El precio ofrecido en esta licitación es realmente bueno y daría como para viabilizar económicamente este tipo de proyectos (e incluso otros para generar a partir de la combustión de vinaza). Una lástima no poder concretarlos por la falta de acceso a créditos que sufren el país y el sector y los escuetos plazos previstos en la licitación.