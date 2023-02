Son cuatro. El resto es paisaje (I)

La bomba

Mientras Alberto atraviesa las fronteras del ridículo, y La Doctora se encierra entre el laberinto de la proscripción y el clamor, Massa se carga al hombro el gobierno en banda.

Desde el ministerio de Economía conquista la categoría citada. Aunque no lo diga es el candidato natural.

El Profesional es intelectualmente veloz y se aferra, con picardía, al objetivo del 3% de inflación para abril.

Pero sabe que es igualmente una proeza si es, en todo caso, el 6.

Lo prioritario es continuar con el equilibrio en la cuerda extendida sobre los incendios multiplicados.

Sobre un abismo poblado por tiburones y yararás que aguardan la caída.

Los adversarios agitan, con sensatez, la explosión demorada de la bomba económica.

Patrióticamente prefieren evitar que les explote. Después del triunfo en la elección que descuentan, y casi facturan por anticipado.

Pero como saben los buscapinas del mercado, la bomba no va a explotar. Es manejable.

Y solo el mercado puede hacerla explotar, pero aquí marca su estrategia. El Profesional lo tiene controlado.

Solo por evitar el estallido, Massa se asegura, acaso a su pesar, la ambición presidencial. Para el 23 y no para el 27.