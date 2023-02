Mis experiencias en Silicon Valley

En nuestra cultura Latinoamericana, en cambio, no solo no nos permitimos fracasar, sino que también castigamos el éxito. Es importante que aprendamos a aceptar la posibilidad de fracasar, ya que si no, no estaremos dispuestos a asumir riesgos. Sin asumir riesgos, es imposible innovar. Como aprendimos, el fracaso debe ser visto como una oportunidad de aprendizaje y, además, debe ser rápido para no perder tiempo ni recursos tratando de mantener relaciones, trabajos o proyectos que ya sabemos que no tienen futuro.