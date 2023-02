Una Visión de Paz en el Medio Oriente

La cooperación no se limita al campo médico. En música, dos orquestas formadas por músicos árabes e israelíes se han presentado en varios países: una, la Orquesta por la Paz, creada por el fallecido músico argentino Miguel Ángel Estrella, y la otra, la Orquesta West-Eastern Divan, cofundada por Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta israelí nacido en Argentina y Edward Said, el difunto profesor palestino-estadounidense. A esos esfuerzos de paz contribuye el trabajo que se lleva a cabo en la escuela Tabeetha, la única escuela de la Iglesia de Escocia en el mundo. La escuela, ubicada a cuarenta millas de la Franja de Gaza, en el puerto israelí de Jaffa, da la bienvenida a todos los niños, independientemente de su raza, nacionalidad, género o religión. “No importa de qué religión provengan”, dijo Margaret MacDonald, directora de la escuela, “no se puede saber si los niños son judíos, musulmanes, o son no creyentes; todos reciben exactamente el mismo trato.”