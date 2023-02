La historia de María, la tucumana que devolvió la peluca que la acompañó en su lucha contra el cáncer

“Cuando me enteré que mi pelo se iba a caer debido al diagnóstico de cáncer de mama, no me encontraba capaz de salir a la calle. Sin embargo, mi forma de ver las cosas cambió; me enteré que había un Banco de Pelucas en Tucumán, que ayudaba a personas como yo. Ellos me atendieron muy bien, me prestaron la peluca y me dieron mucho ánimo para salir a la calle”, recuerda la mujer.