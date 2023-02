Casos de neumonía en Tucumán: Salud citó a directivos e infectólogos del sector público y privado

Asimismo, el referente destacó que se busca mejorar la comunicación con las familias de los pacientes: “El riesgo cero en medicina no existe, sobre todo cuando hay intervenciones. Como decía, no es que sea normal pero no está fuera de lo habitual que algunos pacientes contraigan infecciones dentro de las instituciones. Además, todas las instituciones tienen un programa de control de infecciones. Además, el ministro dispuso la creación de un Departamento de Control de Infecciones y de Gestión de Antimicrobianos, ya que un aspecto muy importante a trabajar es el uso racional de antibióticos para, justamente, evitar que todos estos gérmenes de los efectores sean súper resistentes a los medicamentos habituales”.