"Se vienen cosas muy lindas": el contundente pronóstico de una tarotista que ilusiona a los hinchas de San Martín

Lorena Amado es una terapeuta holística que decidió analizar el futuro del “santo” en este 2024. “Es alentador, pero no deben dejarse caer ni distraerse. Si baja la guardia un poco, todo lo conseguido se va a ir al piso. Eso va a ser fundamental para que no deje oportunidades en el camino. Está más fuerte que antes, pero si pierde de vista el foco no va a poder sostener el nivel en todo el torneo. Lo bueno es que se siente que todo el plantel está en la misma sintonía y ese es un plus para encarar objetivos compartidos”, remarcó. “A San Martín lo veo bien, con un entorno muy positivo. Nadie creía que podía salir del caos y dejar atrás la mala suerte que venía teniendo en los últimos años. Siento que el equipo tiene intenciones de levantarse y de triunfar; tiene mucha más fuerza que a finales del año pasado cuando estaba muy débil”.