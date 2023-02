Neumonía bilateral: "No descartamos que se trate de legionella, esperamos resultados", afirmó Medina Ruiz

El funcionario indicó que cuando una persona presenta alguna enfermedad comienza a tomar antibióticos y esto provoca que el germen que estaba causando el mal desaparezca y no pueda ser detectado. “Yo tuve covid por segunda vez y al sexto día no tenía presente el virus. Si hubiera tenido una neumonía al octavo o noveno día y fallezco, no hubiera causa encontrada, pero no era porque no tenía covid”, ejemplificó.