Adiós al autor de “Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza”

La colaboración Bacharach-David para “(They long to be) Close to you” fue un éxito mundial para The Carpenters en 1970. Bacharach y David frecuentemente mostraron un toque mágico para Warwick, escribiendo sus éxitos “Walk on by”, “I say a little prayer” (“Rezo una pequeña plegaria”) y “In between the heartaches”. “Alfie”, escrita por Bacharach para la película de Michael Caine del mismo nombre, fue un éxito para Cilla Black y Tom Jones cantó su canción principal para “What’s new pussycat?” del cineasta Woody Allen. Otros temas cinematográficos incluyeron “Raindrops keep fallin’ on my head” de la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, por la que Bacharach y David ganaron dos premios de la Academia y un Grammy a la mejor banda sonora. Su “Baby, it’s you” fue grabada por The Beatles, Elvis Costello, Gene Pitney y Perry Como.