Rugby: Facundo García Hamilton, un dogo de piel naranja

“La propuesta para jugar en Dogos XV me llegó cuando estábamos en plena preparación para el Veco, así que fue una gran alegría. Y sin dudas que la experiencia en Australia con Los Pumitas me servirá para encarar este nuevo desafío, porque me permitió conocer cómo es el roce internacional”, destacó García Hamilton, que puede desempeñarse como segunda o tercera línea.