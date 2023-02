Juicio contra el peluquero: las partes apelarán el resultado

Gladys Basualdo, madre de Miguel Alejandro Jiménez, le dijo a LA GACETA que se encontraba desilusionada por la sentencia. “Hicimos todo para tener todas las pruebas. Agradezco a mis abogados que me apoyaron, estuvieron en todo momento. La muerte de mi hijo sólo cuatro años la hacen valer, pero si yo matase me dan perpetua. Vamos a apelar, vamos a seguir, esto no va a quedar así. Queremos justicia y de la buena, no de esta forma”.