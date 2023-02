Ril Fella: le escribió una canción, se viralizó y “Dibu” Martínez la compartió en sus redes

Todo empezó bajo el influjo de los hervores posmundialistas. Así, en caliente, el productor musical Franco Maldonado, amigo y ex compañero de la primaria, le acercó una pista de RKT -género urbano con influencias de la cumbia y vocales del rap- y le propuso que compusieran un tema para uno los héroes del Seleccionado argentino: nada más y nada menos que para Emiliano “Dibu” Martínez. Ril Fella -César Alfredo Liberatore (26)-, rapero y trapero de trayectoria en la escena, dudó; el RKT no era su estilo. “En principio, no lo voy a hacer -contestó-... Pero dejame que pruebe”.