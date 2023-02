La culpa es del futuro

Ahora bien, no importa cuál capítulo se revise, el relato siempre tuvo que ver con el ayer. Se podía maquillar y hasta enmascarar el presente gracias al ejercicio de reescribir el pasado. El caso de Amado Boudou es paradigmático. Fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia determinó que el vicepresidente de la segunda gestión de Cristina elaboró un plan para quedarse con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y lograr contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial. ¿Qué argumentó el relato? Que no le perdonaban haber terminado con las AFJP. Es decir, el pasado como justificación para cualquier cosa.