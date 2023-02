La Iglesia de Inglaterra explora el uso de un género neutro para Dios

LONDRES - La Iglesia de Inglaterra estudiará el uso de términos de género neutro para referirse a Dios en las oraciones, pero la institución dijo el miércoles que no había planes para abolir los servicios actuales. La cuestión refleja la creciente atención mundial sobre los pronombres que supuestamente pueden ofender o molestar a quienes no se identifican con el género con el que nacieron. "Los cristianos han reconocido desde la antigüedad que Dios no es ni hombre ni mujer", declaró un portavoz de la Iglesia anglicana. "Sin embargo, la variedad de formas de dirigirse y describir a Dios que se encuentran en las Escrituras no siempre se ha reflejado en nuestro culto". Añadió, no obstante, que no había "absolutamente ningún plan para abolir o revisar sustancialmente" los servicios autorizados y que no se podrían hacer cambios sin una "legislación completa". Los comentarios siguen a un intercambio en el Sínodo General, el órgano de gobierno de la Iglesia, donde un sacerdote preguntó sobre el desarrollo de un lenguaje más inclusivo. (Reuters)