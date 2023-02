Famaillá: robaron las sillas de la sala velatoria municipal

En la tarde del miércoles desaparecieron las sillas de una sala velatoria dependiente de la municipalidad de Famaillá. Imposible no darse cuenta del vacío que dejaban esas 20 sillas de hierro tapizadas de cuero. La cerradura del lugar no estaba violentada y el sereno que debía estar cuidando no se encontraba, por lo que la policía sospechó que era el autor del hecho.