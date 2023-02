Caso Montilla Zavalía: el abogado del juez de Paz dijo que irán a casación

Ferrari comentó que durante el juicio la Defensa sostuvo que las amenazas por las que se acusaba a Montilla Zavalía no existieron; dijo que presentaron a un testigo que indicó aquello, “y sin embargo, sin razón alguna, el juez ni siquiera lo nombró en su sentencia, ni mucho menos el contenido de su declaración”. “Es una locura la sentencia, ni hablar de que el delito está prescripto, porque Montilla Zavalía, si bien es funcionario público, este delito no se cometió en ejercicio de sus funciones” dijo Ferrari. Y agregó: “la Corte tiene establecido que se suspende la prescripción de la acción penal para los funcionarios públicos por hechos en ejercicio de su función, y este ‘hecho’ no fue en ejercicio de su función”. Teniendo esto en cuenta, Ferrari confirmó que junto a su defendido irán a casación pidiendo la declaración de nulidad por falta de fundamentos y solicitando como sustitutiva la absolución “porque no se probó el hecho en el juicio oral en grado de certeza y eventualmente la causa está prescripta”.