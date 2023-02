Disney anunció la quinta parte de una película y los fans enloquecieron en las redes

Desafortunadamente, para Disney y Pixar, Lighyear fue un fracaso total en la taquilla. Apenas recaudó U$S 226 millones, una cifra absurda considerando no solo su elevada inversión (200 millones), sino que, además, es el mayor tropiezo del estudio de animación en su historia. Una buena parte del fracaso de Lightyear fue provocado por información que surgió previo al estreno, principalmente en lo relacionado a la escena que muestra un beso entre dos personajes del mismo sexo. Una parte del público alzó la voz con molestia, pues consideraba que, al tratarse de un filme para menores, no era adecuado incluir ese tipo de secuencias.