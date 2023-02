Dispararon 32 balazos desde un auto y mataron a una niña de 4 años

“Cuando fue mi hermana a buscarla estaba mi hija tirada en el suelo, yo la agarro y me fui corriendo al hospital y se me murió mi hija en mis brazos”, relató la madre de Nayla, quebrada en llanto.Y agregó: “Me la arrebataron de mis brazos. Lo único que quiero es justicia por mi hija. No manden gendarmes para nada, lo que queremos es gendarmes para que nos cuiden”.